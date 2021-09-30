Еліна Світоліна / фото REUTERS
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу на турнірі в Чикаго з призовим фондом 565 тисяч доларів.
Світоліна, яка посіяна під першим номером, впевнено перемогла в 1/8 фіналу румунку Габріелу Русе (№98 WTA).
Українська тенісистка здобула перемогу у двох сетах - 6:3, 6:3. Матч тривав 1 годину і 47 хвилин.
У наступному раунді Світоліна змагатиметься проти Онс Жабер з Тунісу (№16 WTA).
Еліна Світоліна: результати в сезоні
- У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - наприкінці серпня вона стала переможницею іншого турніру в Чикаго.
- До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.