Українська тенісистка перемогла у фіналі турніру в Чикаго, завоювавши 16-й титул у кар'єрі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA в Чикаго з призовим фондом 235 тисяч доларів.

У фіналі Світоліна, яка була посіяна під першим номером, обіграла француженку Алізе Корне (№68 в рейтингу WTA).

Поєдинок вийшов непростим, але українка змогла дотиснути суперницю за підсумками двох сетів - 7:5, 6:4. Матч тривав 2 години та 2 хвилини.

Раніше на шляху до титулу Світоліна перемогла Клару Бурель, Фіону Ферро, Крістіну Младенович і Ребекку Петерсон.

Для Світоліної це 16-й титул у кар'єрі на турнірах WTA і перший з вересня 2020 року. Українка в 19-те грала у фіналі.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи у півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до 1/8 фіналу на Australian Open.

Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар