Еліна Світоліна / фото REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA в Чикаго з призовим фондом 235 тисяч доларів.
У фіналі Світоліна, яка була посіяна під першим номером, обіграла француженку Алізе Корне (№68 в рейтингу WTA).
Поєдинок вийшов непростим, але українка змогла дотиснути суперницю за підсумками двох сетів - 7:5, 6:4. Матч тривав 2 години та 2 хвилини.
Раніше на шляху до титулу Світоліна перемогла Клару Бурель, Фіону Ферро, Крістіну Младенович і Ребекку Петерсон.
Для Світоліної це 16-й титул у кар'єрі на турнірах WTA і перший з вересня 2020 року. Українка в 19-те грала у фіналі.
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Еліна Світоліна: результати в сезоні
- До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи у півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до 1/8 фіналу на Australian Open.
- Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.