Перша ракетка України бойкотує символіку країн-окупантів.

Зірка тенісу Еліна Світоліна відмовилася грати проти спортсменок із Росії чи Білорусі, поки їм не нададуть нейтрального статусу. Організатори турніру в Мексиці вже пішли назустріч українці, котра 2 березня проведе поєдинок проти росіянки Анастасії Потапової.

Світоліна публічно повідомила в Instagram, що не збирається грати проти російських чи білоруських тенісисток, поки їх не позбавлять гімну, прапора та всіх національних символів. Потапова вийде на корт взагалі без жодних атрибутів Росії.

"Нинішня ситуація вимагає чіткої позиції від наших організацій – ATP, WTA та ITF. Тому ми, українські гравці, попросили, щоб вони дотримувалися рекомендацій МОК і допускали російських та білоруських спортсменів лише як нейтральних атлетів, без демонстрації національних символів, кольорів, прапорів чи гімну", - заявила Еліна.

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