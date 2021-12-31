Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чи зміниться стиль її гри в новому сезоні після змін у тренерському штабі.
В інтерв'ю Youtube-каналу БТУ Українка заявила, що з приходом нового тренера планує додавати в атаці в наступному сезоні.
"Чи буду я частіше виходити до сітки? Подивимося, атакуючий стиль - це те, до чого ми прагнемо. Важливо, щоб я більше вибудовувала гру, щоб була варіація, щоб розігрувала м'яч. Повинен бути баланс, не повинно бути тільки пробивання щосили. Зараз ми багато працювали над пересуванням по корту, хоча я вважаю, що коли немає травм, то у мене в цьому плані все непогано.
Мені завжди здавалося, що моє натуральне пересування, з точки зору техніки, досить хороше, а виявляється, що ні (сміється), і ми працювали над цим, над роботою ніг. Все це в сукупності, сподіваюся, додасть мені більше впевненості", – сказала Світоліна.
Читайте такожУкраїнський тенісист висловився про спортсменів, які виступають у РосіїЕліна Світоліна: результати в 2021 році
- У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.
- Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.