Перша ракетка України планує додати в атаці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чи зміниться стиль її гри в новому сезоні після змін у тренерському штабі.

В інтерв'ю Youtube-каналу БТУ Українка заявила, що з приходом нового тренера планує додавати в атаці в наступному сезоні.

"Чи буду я частіше виходити до сітки? Подивимося, атакуючий стиль - це те, до чого ми прагнемо. Важливо, щоб я більше вибудовувала гру, щоб була варіація, щоб розігрувала м'яч. Повинен бути баланс, не повинно бути тільки пробивання щосили. Зараз ми багато працювали над пересуванням по корту, хоча я вважаю, що коли немає травм, то у мене в цьому плані все непогано.

Мені завжди здавалося, що моє натуральне пересування, з точки зору техніки, досить хороше, а виявляється, що ні (сміється), і ми працювали над цим, над роботою ніг. Все це в сукупності, сподіваюся, додасть мені більше впевненості", – сказала Світоліна.

Читайте також Український тенісист висловився про спортсменів, які виступають у Росії Еліна Світоліна: результати в 2021 році