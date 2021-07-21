Перша ракетка України відразу після весілля виступить на Олімпіаді.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна після весілля з французом Гаелем Монфісом розповіла про те, коли пара відправиться в медовий місяць.

Українку цитує офіційний сайт ITF.

Світоліна підкреслила, що на цей час і вона, і Монфіс готуються виступати на Олімпіаді:

"Зараз ми тут, в Токіо. Ми повинні підготуватися і, сподіваюся, зможемо добре зіграти. Зараз потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді. Ми звикли багато виступати протягом року, так що немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас запланований на листопад".

Також вона поділилася своїми емоціями від весілля:

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"Це неймовірно, якщо чесно. Так багато хвилюючих подій в моєму житті. Те, що вдалося зіграти весілля в умовах ковідних обмежень - це неймовірно. Та ще й обидві сім'ї змогли бути присутніми. Ми чудово провели час".

Весілля Світоліної і Монфіса

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

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Весілля тенісистів відбулася 16 липня в Швейцарії.

Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.

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Автор: Антон Дудар