Перша ракетка України втратила ще одну позицію.

8 листопада був опублікований оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

За підсумками тижня перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася ще на одну позицію і тепер розташовується на 15-му місці.

Нагадаємо, що Світоліна вперше з 2017 року випала з топ-10 світового рейтингу.

Що стосується інших українок в топ-100, то Марта Костюк зберегла 50-е місце, а Ангеліна Калініна піднялася на п'ять рядків і встановила новий рекорд - 52-е місце. Даяна Ястремська піднялася з 100-ї позиції на 97-у.

Також відзначимо, що Надія Кіченок встановила особистий рекорд у парній класифікації - вона дісталася до 31-ї позиції.

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Еліна Світоліна: результати в сезоні

У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.

Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар