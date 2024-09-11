За словами української тенісистки, у неї був непоганий сезон, при цьому "завершити цей рік у топ-30 – це непоганий результат".

Українська тенісистка Еліна Світоліна після виступу на US Open достроково завершила сезон через травми. Про це повідомляє sport.ua.

За словами Світоліної, у неї був непоганий сезон, при цьому "завершити цей рік у топ-30 – це непоганий результат з огляду на те, що я була більше травмована в цьому сезоні".

"Олімпіада пройшла непогано. На жаль, я не змогла принести медаль, але були класні перемоги. Чи вдалося підійти до Ігор на піку форми, враховуючи травму? Ні, на піку не вдалося", - констатувала спортсменка. Відео дня

Вона підкреслила, що не зіграла так, як хотіла у Парижі і на наступних турнірах, бо була травмована.

"Хотілося більшого, хотілося зіграти краще. Зараз я лікуватиму свої травми. Сподіваюся, що зможу почати свій сезон краще", – резюмувала Світоліна.

Видання нагадує, що минулого року Світоліна також через травму достроково завершила сезон після US Open.

Останні новини тенісу

Раніше УНІАН повідомляв, що українська тенісистка Людмила Кіченок стала чемпіонкою парного турніру US Open-2024. 6 вересня вона у парі з латвійкою Єлєною Остапенко обіграли французько-китайський тандем Младєнович/Чжан (6:4, 6:3).

Фінал парного розряду тривав 1 годину і 30 хвилин. Українка й латвійка зробили 1 подачу навиліт, допустили 7 подвійних помилок і використали 4/5 брейкпойнтів.

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