Перша ракетка України також займається благодійністю.

Українська тенісистка Еліна Світоліна назвала свої рекордні доходи.

27-річна одеситка у форматі бліц-питань дала інтерв'ю для телеканалу ICTV.

- Найбільша сума призових, які ти отримала у житті?

- 2,5 мільйона доларів.

- А гонорар за рекламний контракт?

- 1,7 мільйона доларів.

- За даними WTA, за свою спортивну кар'єру ти заробила призових 22 мільйони доларів США. Правильно вони порахували?

- З рекламними контрактами більше.

- Скільки на рік ти витрачаєш на свою команду?

- 500 тисяч доларів.

- Хто заробляє більше - твій чоловік Гаель Монфіс чи ти?

- Він заробляє більше через рекламні контракти.

- Скільки може коштувати майстер-клас від Еліни Світоліної?

- Я зараз роблю такі для свого благодійного фонду. Щонайменше 10 тисяч доларів.

- Найбільший гонорар за майстер-клас?

- 50 тисяч доларів, - сказала Світоліна.

Нещодавно Еліна покинула топ-10 рейтингу WTА. Зараз українка посідає 15-е місце.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.

Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Артем Будрін