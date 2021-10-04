Еліна тепер посідає сьоме місце у світовому рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася з шостого на сьоме місце у рейтингу WTA. Цьому посприяв невдалий виступ українки на турнірі в Чикаго.

Що стосується інших українок у світовому рейтингу, то Даяна Ястремська тепер займає 75-е місце, Марта Костюк втратила дві позиції (58-е місце), а Ангеліна Калініна посідає 62-у сходинку.

Катерина Козлова розташувалася на 136-му місці, Леся Цуренко - на 149-му, Катаріна Завацька обіймає 175-у позицію, а Дар'я Снігур встановила особистий рекорд - 192-а сходинка у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що найвищим рейтингом Світоліної в кар'єрі є третє місце WTA.

Лідерство у світовому рейтингу у жінок зберігає австралійка Ешлі Барті, а японка Наомі Осака випала з топ-10.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - наприкінці серпня вона стала переможницею іншого турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

Також Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Артем Будрін