Українські тенісистки Марта Костюк (№66 WTA) та Еліна Світоліна (№17 WTA) пробилися до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.
Перша ракетка України Світоліна перемогла Армоні Тан (№107 WTA). Французька тенісистка в третьому сеті за рахунку 1:5 не на свою користь вирішила знятися з матчу через травму ікроножного м'яза.
Еліна Світоліна (Україна) - Армоні Тан (Франція) - 6:3, 5:7, 5:1 (відмова)
А Костюк розібралася з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (№35 WTA) у двох сетах.
Марта Костюк (Україна) - Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) - 7:6(5), 6:3
Тепер в 1/16 фіналу Світоліна поміряється силами з білорускою Вікторією Азаренко (№25 WTA). Зазначимо, що тенісистки раніше 4 рази грали між собою і жодного разу українка не перемогла.
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу - іспанки Паули Бадоси.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- Перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.