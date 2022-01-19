Суперниця Еліни Світоліної не дограла поєдинок через травму.

Українські тенісистки Марта Костюк (№66 WTA) та Еліна Світоліна (№17 WTA) пробилися до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Перша ракетка України Світоліна перемогла Армоні Тан (№107 WTA). Французька тенісистка в третьому сеті за рахунку 1:5 не на свою користь вирішила знятися з матчу через травму ікроножного м'яза.

Еліна Світоліна (Україна) - Армоні Тан (Франція) - 6:3, 5:7, 5:1 (відмова)

А Костюк розібралася з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (№35 WTA) у двох сетах.

Марта Костюк (Україна) - Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) - 7:6(5), 6:3

Тепер в 1/16 фіналу Світоліна поміряється силами з білорускою Вікторією Азаренко (№25 WTA). Зазначимо, що тенісистки раніше 4 рази грали між собою і жодного разу українка не перемогла.

Костюк зіграє проти шостої ракетки світу - іспанки Паули Бадоси.

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