Олександр Абраменко та Олександра Назарова понесуть стяг нашої країни на урочистій церемонії.

Фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова будуть прапороносцями збірної України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Церемонія відкриття почнеться 4 лютого о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що Абраменко став олімпійським чемпіоном з фристайлу у 2018 році. Назарова була срібною призеркою Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання.

"Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас", - поділився емоціями Абраменко.

"Ще на зимових Іграх в Пхьончхані 2018-го року я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною", - дала коментар Назарова.

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Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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