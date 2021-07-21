Австралійський Брісбен обраний місцем проведення літніх Олімпійських ігор в 2032 році.
Про це повідомив офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.
Дане рішення було прийнято на сесії МОК в Токіо.
Варто відзначити, що Брісбен був затверджений головним кандидатом для проведення Олімпіади-2032 в лютому.
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Пропоновані дати проведення Олімпійських ігор в 2032 році - з 23 липня по 8 серпня.
Це будуть перші ігри в Брісбені, але не перші в Австралії. У 1956 році ігри приймав Мельбурн, а у 2000 році Сідней.
Перед Брісбеном літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі (у 2024 році) і Лос-Анджелесі (в 2028 році).
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