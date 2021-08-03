Сіфан Хассан створила справжнє диво.

Бігунка з Нідерландів Сіфан Хассан здобула неймовірну перемогу в півфінальному забігу на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді в Токіо.

Відео перемоги Хассан стало популярним в мережі.

На початку останнього кола нідерландка впала, зіткнувшись з однією з суперниць. Вона опинилася на останньому місці, проте не здалася. Хассан зробила неймовірний ривок і на фініші вирвала перемогу в забігу.

Тепер спортсменка змагатиметься за золото у фіналі.

Відзначимо, що в цей же день Хассан стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 5000 метрів.

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Автор: Антон Дудар