Сифан Хассан / фото REUTERS
Бігунка з Нідерландів Сіфан Хассан здобула неймовірну перемогу в півфінальному забігу на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді в Токіо.
Відео перемоги Хассан стало популярним в мережі.
На початку останнього кола нідерландка впала, зіткнувшись з однією з суперниць. Вона опинилася на останньому місці, проте не здалася. Хассан зробила неймовірний ривок і на фініші вирвала перемогу в забігу.
Тепер спортсменка змагатиметься за золото у фіналі.
Фото REUTERS
Фото REUTERS
— TJ (@tjournal) August 2, 2021
Відзначимо, що в цей же день Хассан стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 5000 метрів.