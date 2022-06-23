Американську синхроністку Аніту Альварес врятувала тренер, що стрибнула за нею в басейн.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у столиці Угорщини Будапешті, ледь не сталася трагедія.

Американська плавчиха Аніта Альварес знепритомніла в кінці свого виступу в довільній програмі серед жінок і опустилася на дно басейну. Врятувати життя спортсменці встигла її тренер Андреа Фуентес, повідомляє Marca.

Чотириразова олімпійська призерка з синхронного плавання відразу стрибнула в басейн і поспішила на допомогу 25-річній плавчині. Вона підняла Альварес на поверхню і допомогла дістатися до краю басейну. Після чого американка отримала медичну допомогу.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022

Після надання першої допомоги синхроністку, яка прийшла в себе, госпіталізували для обстеження, яке не виявило у Альварес проблем зі здоров'ям.

Причиною втрати свідомості могли стати стресові впливи на організм і спека в Будапешті.

"Аніті набагато краще, вона вже при свідомості. Насправді це було дуже страшно. Я стрибнула у воду, бо побачила, що ніхто, навіть рятувальники, цього не зробили. Я трохи злякалася, тому що вона не дихала, але зараз вона дуже добре себе почуває. Їй потрібно відпочити. Аніта відпочиватиме весь день і буде готова до командного фіналу", - сказала Андреа Фуентес.

Нагадаємо, що в цій дисципліні на чемпіонаті світу в Будапешті золото здобула японка Інуї Юкіко, а срібло дісталося українці Марті Фєдіні. Альварес, незважаючи на те, що вона знепритомніла, фінішувала на сьомому місці.

Додамо, що це не перший подібний інцидент з Альварес. Американка втратила свідомість в червні 2021 року під час олімпійської кваліфікації в Барселоні. Тоді її врятували партнерка по дуету і тренер Фуентес, яка також стрибнула в басейн. Мати синхроністки тоді заявляла, що її дочка і раніше непритомніла, але цього ніколи не траплялося на змаганнях.

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