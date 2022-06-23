Аніта Альварес / фото twitter.com/relevo

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у столиці Угорщини Будапешті, ледь не сталася трагедія.

Американська плавчиха Аніта Альварес знепритомніла в кінці свого виступу в довільній програмі серед жінок і опустилася на дно басейну. Врятувати життя спортсменці встигла її тренер Андреа Фуентес, повідомляє Marca.

Чотириразова олімпійська призерка з синхронного плавання відразу стрибнула в басейн і поспішила на допомогу 25-річній плавчині. Вона підняла Альварес на поверхню і допомогла дістатися до краю басейну. Після чого американка отримала медичну допомогу.

Після надання першої допомоги синхроністку, яка прийшла в себе, госпіталізували для обстеження, яке не виявило у Альварес проблем зі здоров'ям.

Причиною втрати свідомості могли стати стресові впливи на організм і спека в Будапешті.

"Аніті набагато краще, вона вже при свідомості. Насправді це було дуже страшно. Я стрибнула у воду, бо побачила, що ніхто, навіть рятувальники, цього не зробили. Я трохи злякалася, тому що вона не дихала, але зараз вона дуже добре себе почуває. Їй потрібно відпочити. Аніта відпочиватиме весь день і буде готова до командного фіналу", - сказала Андреа Фуентес.

Нагадаємо, що в цій дисципліні на чемпіонаті світу в Будапешті золото здобула японка Інуї Юкіко, а срібло дісталося українці Марті Фєдіні. Альварес, незважаючи на те, що вона знепритомніла, фінішувала на сьомому місці.

Додамо, що це не перший подібний інцидент з Альварес. Американка втратила свідомість в червні 2021 року під час олімпійської кваліфікації в Барселоні. Тоді її врятували партнерка по дуету і тренер Фуентес, яка також стрибнула в басейн. Мати синхроністки тоді заявляла, що її дочка і раніше непритомніла, але цього ніколи не траплялося на змаганнях.

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