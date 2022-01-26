Презервативи почали видавати учасникам Олімпійських ігор з 1988 року.

Організатори Олімпійських ігор у Пекіні продовжили традицію видачі приїжджим спортсменам презервативів.

Про це повідомляє Reuters.

"Усі департаменти, пов’язані з Олімпійськими іграми, надають відповідну кількість презервативів безкоштовно у відповідний час тим, хто зареєструвався", – пояснили організатори у коментарі агентству.

Гостям видають по 5 презервативів у барвистій упаковці, прикрашеною зображенням китайських ліхтарів. Такі подарунки виявили журналісти у номерах готелю.

Спортсменам у рамках антикоронавірусних обмежень дозволяються такі взаємодії, як рукостискання та обійми, водночас учасники ігор повинні дотримуватися соціальної дистанції не менш як 2 м.

Через правила соціальної дистанції та заходи з боротьби із коронавірусом спортсменам планувалося роздати понад 15 тисяч презервативів.

Читайте такожКубок світу з біатлону: результати жіночого мас-старту в АнтгольціПрезервативи почали видавати учасникам Олімпійських ігор у 1988 році – в рамках інформування людей про ВІЛ та СНІД. Відтоді міжнародний олімпійський комітет погодився продовжити таку акцію.

Україна на Зимових Олімпійських іграх:

Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.

У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.

На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.

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