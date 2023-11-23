Її слова викликали обурення у Польщі.

Українська гімнастка Влада Нікольченко втрапила у скандал через висловлювання у бік Польщі. Вона написала у сторіс в Instagram наступне: "Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а більше за все людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт".

21 листопада в Українській федерації гімнастики повідомили, що стосовно висловлювань гімнастки розпочали дисциплінарне провадження. Екс-генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Петро Дец на своїй сторінці у Facebook обурився її висловлюваннями. "Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і що вона ніколи не буде вимушена знову ступити до Польщі, навіть на мить, подорожуючи екзотичними місцями", - написав він.

Наразі цей пост недоступний. Вже згодом Дец зазначив, що мав телефонну розмову з віце-президентом Української федерації художньої гімнастики Іриною Блохіною, яка вибачалася перед польським народом за коментар Нікольченко. "Співробітники Української федерації, а особливо Іриша, "шоковані і втратили дар мови" через цю ситуацію. Наразі готується офіційний лист з вибаченнями до польської федерації", - написав він.

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Сьгодні виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив у коментарі Tribuna.com, що Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики.

"Кожен спортсмен національної збірної України, що має честь представляти країну у світі, має усвідомлювати рівень своєї відповідальності. У той час, коли президент та уряд країни докладають неймовірних зусиль на міжнародній арені, консолідуючи підтримку інших країн, наше завдання – показувати світові, що Українці – зрілий, спроможний, мудрий народ, гідний бути повноправним членом цивілізованого суспільства. У цих умовах публічний емоціональний меседж, який дозволила собі колишня членкиня національної збірної, є шкідливим для нашої країни, неприпустимим і таким, що не може лишитися без нашої реакції", - заявив він.

Реакція Нікольченко на скандал

Дівчина написала у мережі, що у неї стався психологічний зрив. Зараз її сторінка Instagram закрита.

"Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Це казала не я, а емоції в мені. Вибачте", - писала вона.

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