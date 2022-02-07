Збірна Канади розгромила ОКР.

Збірна олімпійського комітету Росії з хокею спричинила скандал на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Річ у тім, що Міжнародна федерація хокею під час олімпійського турніру внесла зміни до регламенту здачі тестів на COVID-19. Тепер для поєдинків, які проходять у першій половині дня, потрібно здавати тест на коронавірус о 5:00 ранку.

Збірна олімпійського комітету Росії проігнорувала ці поправки до правил й здала тести о 8:00 ранку. Після цього хокеїстки поїхали на арену, де делегат Федерації відсторонив їх від матчу з Канадою.

Російська сторона попросила розглянути апеляцію і почалися переговори. Канадська збірна погодилася зіграти матч за умови, щоб обидві команди грали в захисних масках.

Так і зіграли, навіть суддя був у медичній масці. Канада розбила вщент росіянок з рахунком 6:1.

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