У першій партії українка програвала 1:5, але зуміла переломити хід поєдинку, вигравши у наступних двох сетах

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 34) пробилася у фінал турніру WTA 500 у Сан-Дієго (США), сенсаційно обігравши 5-ту ракетку світу Джессіку Пегулу (США).

У першій партії українка програвала 1:5, але зуміла повернутися в гру та переломити хід поєдинку, вигравши у наступних двох сетах із рахунком 6:7 і 1:6.

Це була третя зустріч тенісисток. Костюк уперше виграла очний поєдинок у Джессіки.

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Коментуючи свій неочікуваний комбек, українка розсмішила глядачів своєю чесною відповіддю на запитання про те, як їй вдалося перемогли.

"Як мені вдалося виграти перший сет? Як я вже говорила, я дуже легко програла Джессіці в попередньому матчі. Я була розчарована, що все складалося в тому ж напрямку. Я не була по-справжньому щаслива… Навіть не знаю, як я все змінила. Вибачте, хлопці. Я намагаюся придумати відповідь, але не знаю", — сказала Костюк.

Вона зазначила, що це перша її перемога над суперницею з топ-5. За її словами, це дуже важлива та дуже особлива перемога, тим більше, зважаючи на те, що Костюк вже двічі програвала Пегулі раніше.

У фіналі турніру у США 4 березня Марта зіграє проти Кеті Бултер, яка раніше у своєму півфінальному матчі закрила Емму Наварро.

"Щодо суперниці по фіналу, Кеті Бултер, я раніше з нею ніколи не грала. У мене буде ще одна суперниця, яка потужно пробиває по м'ячу… Вона давно виступає, тож має досвід. Я вже готуюся до гри. Буде ще одна класна боротьба. Це фінал турніру, і я дуже щаслива знову бути у фіналі. Сподіваюся, що можу перемогти", – сказала Костюк.

Відповідно до оновленого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Марта Костюк втратила 4 позиції, опустившись на 34 місце.

У турнірі Australian Open-2024 у січні Марта Костюк дісталася до 1/4 фіналу, де програла американці Коко Гауфф (6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6).

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