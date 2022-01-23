Данило Дубов принципово відмовився надіти маску.

25-річний росіянин Данило Дубов спричинив скандал на турнірі з шахів у нідерландському місті Вейк-ан-Зеє.

Річ у тім, що Дубов принципово не захотів одягати маску на поєдинок проти нідерландця Аніша Гірі. Взагалі шахісти грають без захисних масок, але організатори даного міжнародного турніру попросили Дубова в якості винятку надіти маску, тому що в таборі росіянина був зафіксований випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру Тatasteelchess.com.

Данило принципово відмовився одягти маску, адже грати поєдинок в ній складно. Російський гросмейстер не прийшов на зустріч з чемпіоном Нідерландів і йому присудили технічну поразку.

Зауважимо, що швидкий тест на ковід показав, що у Дубова немає коронавірусної інфекції. До того ж російський шахіст вже здав ПЛР-тест і тепер чекає результат, який не встиг прийти до гри з Гірі.

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