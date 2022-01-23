25-річний росіянин Данило Дубов спричинив скандал на турнірі з шахів у нідерландському місті Вейк-ан-Зеє.
Річ у тім, що Дубов принципово не захотів одягати маску на поєдинок проти нідерландця Аніша Гірі. Взагалі шахісти грають без захисних масок, але організатори даного міжнародного турніру попросили Дубова в якості винятку надіти маску, тому що в таборі росіянина був зафіксований випадок зараження коронавірусом.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру Тatasteelchess.com.
Данило принципово відмовився одягти маску, адже грати поєдинок в ній складно. Російський гросмейстер не прийшов на зустріч з чемпіоном Нідерландів і йому присудили технічну поразку.
Зауважимо, що швидкий тест на ковід показав, що у Дубова немає коронавірусної інфекції. До того ж російський шахіст вже здав ПЛР-тест і тепер чекає результат, який не встиг прийти до гри з Гірі.
Данило Дубов: чим він відомий
- У 2018 році Дубов став чемпіоном світу зі швидких шахів.
- Данило був у тренувальному таборі Магнуса Карлсена та готував норвежця до матчу за звання чемпіона світу проти росіянина Яна Непомнящего.
- Дубов відомий своїми критичними висловами на адресу російської влади, а також він називав Крим українською територією.