Джоель Боломбой покинув московський ЦСКА відразу після початку війни.

Гравець баскетбольного клубу ЦСКА і збірної Росії Джоель Боломбой відмовляється повертатися в розташування російського клубу через війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Московський клуб пригрозив відомому баскетболісту фінансовими санкціями, в тому випадку, якщо він не повернеться в розташування команди до 1 травня 2022 року. У своєму Instagram Боломбой виклав фотографію листа, який керівництво ЦСКА відправило гравцеві.

Незважаючи на погрози з боку ЦСКА, Боломбой заявив, що не має наміру повертатися в московський клуб.

"Відваліть! Я ж сказав вам, що не повернуся. Ви намагаєтеся змусити гравців робити те, що вам потрібно, шляхом покарань і тиску. Коли ситуація між Росією і Україною загострилася, ви сказали мені і всій команді, що всі розумієте, і що ми можемо виїхати", - написав Боломбой.

Варто відзначити, що Джоель Боломбой є уродженцем Донецька і мав українське громадянство. Він навіть викликався до збірної України в 2014 році, але не був заграний.

Восени 2018 року баскетболіст отримав російське громадянство. Мати баскетболіста - росіянка, а батько - уродженець Республіки Конго.

У Євролізі Боломбой набирав в середньому 5,9 очка і робив 4,1 підбору. У збірній Росії він виступав лише в матчах відбіркових турнірів, так і не взявши участі у великих турнірах. До ЦСКА Боломбой грав в американських клубах "Юта" і "Мілуокі".

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