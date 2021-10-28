Діна Аверіна залишилася незадоволена срібною медаллю.

Російська гімнастка Діна Аверіна вилаялася в ефірі телетрансляції після того, як дізналася свої оцінки на чемпіонаті світу в Японії.

Це сталося після оголошення оцінок за виступ у вправах зі стрічкою. За свій виступ Аверіна отримала 23,900 бала, поступившись у боротьбі за золоту медаль Аліні Горносько з Білорусі 0,050 бала.

Росіянка залишилася явно розчарована оцінками. Спершу вона спілкувалася з тренером, а потім, виходячи з кадру, зняла маску і вимовила слово "С*ка".

Російська сторона подала протест, проте він був відхилений, і Аверіна залишилася зі срібною медаллю.

Відзначимо, що раніше Аверіна виграла золоті медалі ЧС-2021 в чотирьох інших дисциплінах (вправах з обручем, з м'ячем і з булавами).

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Діна Аверіна: скандал через оцінки на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо російські гімнастки вперше з 1996 року залишилися без золотої медалі ОІ в особистому багатоборстві. Діна Аверіна, яка вважалася фавориткою змагань, поступилася ізраїльтянці Ліной Ашрам.

Цей результат обурив росіян, і вони почали ображати суддів.

Найбільше дісталося українській судді Наталії Єрьоміній. В Росії їй "бажали смерті".

Автор: Антон Дудар