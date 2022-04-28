Вікторія Азаренко - зірка білоруського тенісу / фото REUTERS
Організатори Roland Garros не планують відсторонити від участі у турнірі представників Росії та Білорусі.
Про це повідомляє RMC Sport.
На Відкритому чемпіонаті Франції будуть дотримуватися правила "суворого нейтралітету" й не оберуть приклад Wimbledon-2022, де росіян і білорусів не допустили до змагань.
У Франції російські та білоруські тенісисти виступатимуть під нейтральним прапором. Roland Garros у 2022 році пройде з 22 травня по 6 червня.
Roland Garros - турнір Великого шолому на грунтовому покритті. Торік перемогу на змаганнях здобули серед чоловіків серб Новак Джокович, а серед жінок - чешка Барбора Крейчикова.