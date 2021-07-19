Українська тенісистка опублікувала в мережі нові фото.

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як готувалася до весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

В Instagram Світоліна опублікувала фото, які були зроблені вранці в день весілля.

"Весільний ранок... Напевно, найбільш нервова річ в цей день. Коли ви хочете, щоб все було ідеальніше ідеального - макіяж, зачіска, плаття, взуття, фотографії, відео та багато іншого. Майже неможливо отримати задоволення від усього процесу", - написала Світоліна і поставила смайл, який сміється.

Весілля Світоліної та Монфіса

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Весілля тенісистів відбулося 16 липня в Швейцарії.

Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.

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Автор: Антон Дудар