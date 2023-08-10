Рада закликає закрити кордони для російських спортсменів /  Иллюстрация REUTERS

Верховна Рада України звернулася до лідерів та парламентів іноземних держав з проханням обмежити в’їзд на свою територію російським та білоруським спортсменам та спортивним делегаціям. За це рішення проголосували 306 народних депутатів.

У своєму зверненні ВР зауважує, що у Росії та Білорусі спорт є "складовою державної пропаганди війни". "Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур, і частина з них бере участь у бойових діях у загарбницькій війні проти України", - йдеться у тексті.

"Ми – народні депутати України, вважаємо помилковою політику Міжнародного олімпійського комітету із рекомендаціями щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань під нейтральним прапором", - наголошується у зверненні.

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Зазначається, що застереження МОК щодо не участі у змаганнях представників силових структур та тих, хто підтримує війну, на практиці не працюють.

"Зокрема, на міжнародні змагання по дзюдо допущені військовослужбовці армії Російської Федерації і така ж ситуація має місце на інших спортивних турнірах, де допускають спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Крім того, росіяни закрили списки кандидатів у національні збірні, щоб було важче перевіряти спортсменів на причетність до війни та пропаганди", - йдеться у зверненні.

Депутати вважають що така ганебна, на їхню думку, політика МОК, у час коли продовжується безпрецедентна за жорстокістю російська агресія проти України стосовно мирного населення, насамперед, жінок і дітей, призводить до того, що у спортивних змаганнях "можуть брати відверті військові злочинці, учасники бойових дій проти Незалежності України та пропагандисти, що сіють ненависть до цілого народу".

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ВР вважає, що перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці.

"Тому звертаємося до лідерів та парламентів іноземних держав з проханням обмежувати в’їзд на свою територію російським та білоруським спортсменам, спортивним делегаціям. В цей момент, коли МОК та деякі міжнародні спортивні федерації не здатні справитися з викликами часу, переконані, що це під силу державним органам", - наголошується у зверненні.

У Раді також висловив сподівання, що МОК дотримуватиметься олімпійських принципів та не дозволить участь в Олімпійських Іграх – 2024 в Парижі представникам держав-агресорок, "оскільки посилання на прецедент участі спортсменів колишньої Югославії у нейтральному статусі в Олімпіаді 1992 року в Барселоні є не коректним".

"Адже на момент допуску Югославія прийняла рішення про виведення своїх військ з Боснії і Герцеговини. Тільки коли Російська Федерація виведе свої війська з території України до кордонів 1991 року, можна буде говорити про виступи їхніх спортсменів у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором, але не раніше", - наголошується у зверненні.

Парламентарі вважають, що станом на сьогодні "тільки забороною участі в міжнародних змаганнях тих, хто обрав шлях війни та службу кривавому диктатору, що її розв’язав, спортивна спільнота зможе довести, що справді спорт – це про мир та чесну конкуренцію".

"У випадку ж бездіяльності міжнародних спортивних інституцій своє вагоме слово має сказати держава, де проходитимуть Олімпійські Ігри 2024 року. Ми вдячні пані меру Парижу Анн Ідальго, яка виступила за заборону участі росіян в цих змаганнях. У зв’язку з цим, Верховна Рада України закликає президента Франції Емануеля Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію рашистів та білорусів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду", - йдеться у зверненні.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Інші спортивні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня, Верховна Рада також засудила рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан і закликала пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок.

Український парламент також, зокрема закликав міжнародні федерації скасувати обов'язковість рукостискання чи поклону у змаганнях за участі українських і російських чи білоруських спортсменів.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни прийняти участь у літній Олімпіаді-2024, яка пройде в Парижі, Росія та Білорусь ці запрошення не отримали.

Водночас у МОК зазначили, що питання допуску спортсменів країн-агресорів до участі в Олімпіаді-2024 обговорюватимуть пізніше. 

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