Депутати також закликають президента Франції Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію росіян та білорусів, які "прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду".

Верховна Рада України звернулася до лідерів та парламентів іноземних держав з проханням обмежити в’їзд на свою територію російським та білоруським спортсменам та спортивним делегаціям. За це рішення проголосували 306 народних депутатів.

У своєму зверненні ВР зауважує, що у Росії та Білорусі спорт є "складовою державної пропаганди війни". "Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур, і частина з них бере участь у бойових діях у загарбницькій війні проти України", - йдеться у тексті.

"Ми – народні депутати України, вважаємо помилковою політику Міжнародного олімпійського комітету із рекомендаціями щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань під нейтральним прапором", - наголошується у зверненні.

Відео дня

Зазначається, що застереження МОК щодо не участі у змаганнях представників силових структур та тих, хто підтримує війну, на практиці не працюють.

"Зокрема, на міжнародні змагання по дзюдо допущені військовослужбовці армії Російської Федерації і така ж ситуація має місце на інших спортивних турнірах, де допускають спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Крім того, росіяни закрили списки кандидатів у національні збірні, щоб було важче перевіряти спортсменів на причетність до війни та пропаганди", - йдеться у зверненні.

Депутати вважають що така ганебна, на їхню думку, політика МОК, у час коли продовжується безпрецедентна за жорстокістю російська агресія проти України стосовно мирного населення, насамперед, жінок і дітей, призводить до того, що у спортивних змаганнях "можуть брати відверті військові злочинці, учасники бойових дій проти Незалежності України та пропагандисти, що сіють ненависть до цілого народу".

ВР вважає, що перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці.

"Тому звертаємося до лідерів та парламентів іноземних держав з проханням обмежувати в’їзд на свою територію російським та білоруським спортсменам, спортивним делегаціям. В цей момент, коли МОК та деякі міжнародні спортивні федерації не здатні справитися з викликами часу, переконані, що це під силу державним органам", - наголошується у зверненні.

У Раді також висловив сподівання, що МОК дотримуватиметься олімпійських принципів та не дозволить участь в Олімпійських Іграх – 2024 в Парижі представникам держав-агресорок, "оскільки посилання на прецедент участі спортсменів колишньої Югославії у нейтральному статусі в Олімпіаді 1992 року в Барселоні є не коректним".

"Адже на момент допуску Югославія прийняла рішення про виведення своїх військ з Боснії і Герцеговини. Тільки коли Російська Федерація виведе свої війська з території України до кордонів 1991 року, можна буде говорити про виступи їхніх спортсменів у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором, але не раніше", - наголошується у зверненні.

Парламентарі вважають, що станом на сьогодні "тільки забороною участі в міжнародних змаганнях тих, хто обрав шлях війни та службу кривавому диктатору, що її розв’язав, спортивна спільнота зможе довести, що справді спорт – це про мир та чесну конкуренцію".

"У випадку ж бездіяльності міжнародних спортивних інституцій своє вагоме слово має сказати держава, де проходитимуть Олімпійські Ігри 2024 року. Ми вдячні пані меру Парижу Анн Ідальго, яка виступила за заборону участі росіян в цих змаганнях. У зв’язку з цим, Верховна Рада України закликає президента Франції Емануеля Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію рашистів та білорусів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду", - йдеться у зверненні.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Інші спортивні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня, Верховна Рада також засудила рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан і закликала пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок.

Український парламент також, зокрема закликав міжнародні федерації скасувати обов'язковість рукостискання чи поклону у змаганнях за участі українських і російських чи білоруських спортсменів.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни прийняти участь у літній Олімпіаді-2024, яка пройде в Парижі, Росія та Білорусь ці запрошення не отримали.

Водночас у МОК зазначили, що питання допуску спортсменів країн-агресорів до участі в Олімпіаді-2024 обговорюватимуть пізніше.

Вас також можуть зацікавити новини: