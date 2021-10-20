Українка програла 63-й ракетці світу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна несподівано поступилася на старті турніру WTA в іспанському Тенеріфе.

Світоліна зустрічалася з 63-ю ракеткою світу Марією Камілою Осоріо з Колумбії.

Матч почався ще 19 жовтня, але був припинений через темряву, що настала за рахунку 7:5 на користь українки.

Другий і третій сети, які були зіграні вже 20 жовтня, залишилися за колумбійкою.

Підсумковий рахунок - 7:5, 3:6, 2:6.

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Після цієї поразки Світоліна втратила навіть теоретичні шанси потрапити до вісімки найкращих в чемпіонській гонці WTA і поїхати на Підсумковий турнір. Українка може розраховувати максимум на статус запасної.

Додамо, що раніше виступи в Тенеріфе припинила ще одна представниця України Марта Костюк, яка поступилася на старті турніру Ірині-Камелії Бегу з Румунії.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - у кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар