Еліна Світоліна / фото REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна провела матч 1/4 фіналу турніру WTA в Чикаго.
Українка грала проти 16-ї ракетки світу Онс Жабер з Тунісу і зазнала поразки.
У першому сеті Світоліна вела з рахунком 4:1, але не змогла довести сет до перемоги і програла п'ять геймів поспіль. Після настільки прикро відданого сету українка повноцінно так і не повернулася в гру в другій партії.
Підсумковий рахунок - 4:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 23 хвилини.
Читайте такожСвітоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Чикаго
Світоліна втретє в кар'єрі грала проти Жабер і програла вперше.
Еліна Світоліна: результати в сезоні
- У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - наприкінці серпня вона стала переможницею іншого турніру в Чикаго.
- До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- Також Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.