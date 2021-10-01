Українська тенісистка поступилася 16-й ракетці світу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела матч 1/4 фіналу турніру WTA в Чикаго.

Українка грала проти 16-ї ракетки світу Онс Жабер з Тунісу і зазнала поразки.

У першому сеті Світоліна вела з рахунком 4:1, але не змогла довести сет до перемоги і програла п'ять геймів поспіль. Після настільки прикро відданого сету українка повноцінно так і не повернулася в гру в другій партії.

Підсумковий рахунок - 4:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 23 хвилини.

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Світоліна втретє в кар'єрі грала проти Жабер і програла вперше.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - наприкінці серпня вона стала переможницею іншого турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

Також Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар