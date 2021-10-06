"Донбас" займає третє місце у своїй групі перед останнім туром.

Хокейний клуб "Донбас" у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів у київському "Палаці спорту" приймав австрійський "Клагенфурт".

Український клуб зазнав поразки з рахунком 3:4.

"Донбас" поступався 0:3, проявив характер і зумів відігратися, але пропустив вирішальну шайбу за хвилину до кінця основного часу.

"Донбас" - "Клагенфурт" - 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

Шайби: 04:53 Хундерпфунд (Хаудум) - 0:1, 07:44 Хундерпфунд (Постма) - 0:2, 19:00 Віттінг (Штеффлер) - 0:3, 26:01 Коренчук - 1:3, 42:42 Морозов (Пересунько) - 2:3, 56:00 Туркін (Пангелов-Юлдашев, Медведєв) - 3:3, 59:00 Бішофбергер - 3:4

Після п'яти турів у "Донбасу" в активі 5 очок, команда займає третє місце у своїй групі. "Клагенфурт" здобув п'яту перемогу і гарантував собі місце в плей-офф. Ще два учасники групи "Руан" і "Рунгстед" свій матч завершать пізніше.

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У заключному турі "Донбас" знову зіграє з "Клагенфуртом", але вже в гостях.

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На груповому етапі грають 32 клуби, розділені на 8 квартетів. "Донбас" виступає в групі G з французьким "Руаном", данським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".

Регламент такий же, як і у футбольній Лізі чемпіонів: на груповому етапі команди грають 6 матчів, а дві найкращі з кожного квартету отримують право виступити в плей-оф.

ХК "Донбас" став чемпіоном України в минулому сезоні, але потрапив до Ліги чемпіонів завдяки wild-card. Організатори турніру вирішили, що "Донбас", а також словацький "Слован" завдяки своєму розвитку заслужили вперше зіграти в ЛЧ і запросили ці клуби взяти участь в турнірі.

Автор: Антон Дудар