Еліна Світоліна / фото REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером Ендрю Беттлсом.
Про це тенісистка повідомила на своїй сторінці в Twitter.
"Після п'яти років і 11 спільних титулів! Ми з Енді разом прийшли до рішення, що настав час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу роботу і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в подальшій кар'єрі!",- написала українка.
Також вона прикріпила спільне фото з Бетллсом.
Головним тріумфом Світоліної під керівництвом британця стала перемога на Підсумковому турнірі в 2018 році.
twitter.com/ElinaSvitolina
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Еліна Світоліна: результати в сезоні
- У поточному сезоні Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA.
- Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.