Еліна Світоліна / фото REUTERS

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером Ендрю Беттлсом.

Про це тенісистка повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Після п'яти років і 11 спільних титулів! Ми з Енді разом прийшли до рішення, що настав час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу роботу і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в подальшій кар'єрі!",- написала українка.

Також вона прикріпила спільне фото з Бетллсом.

Головним тріумфом Світоліної під керівництвом британця стала перемога на Підсумковому турнірі в 2018 році.

twitter.com/ElinaSvitolina

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Еліна Світоліна: результати в сезоні 

  • У поточному сезоні Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
  • До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.
  • На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
  • За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA.
  • Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар