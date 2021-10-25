Українська тенісистка вирішила змінити наставника.

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером Ендрю Беттлсом.

Про це тенісистка повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Після п'яти років і 11 спільних титулів! Ми з Енді разом прийшли до рішення, що настав час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу роботу і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в подальшій кар'єрі!",- написала українка.

Також вона прикріпила спільне фото з Бетллсом.

Головним тріумфом Світоліної під керівництвом британця стала перемога на Підсумковому турнірі в 2018 році.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA.

Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар