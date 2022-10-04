Знаменитий винахідник обурив світову спільноту закликами до миру з Росією.

Колишній український баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко відреагував на роздуми Ілона Маска про ймовірні сценарії завершення війни України з РФ.

"Будь ласка, скажіть Ілону, що настав час провести референдум щодо повернення Каліфорнії Мексиці. Це допоможе зменшити потік мігрантів", - написав Медведенко у Facebook.

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський також прокоментував висловлювання Маска:

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"Ми, українці, готові ризикнути проти цього зла. Єдине питання, ви з Україною чи з Росією?", - написав Стаховський у Twitter.

Колишній півзахисник збірної України з футболу Євген Левченко теж не оминув увагою скандал:

"Маски зняті, Ілоне Маск. На жаль, іноді розумні люди несуть повну ахінею", - написав Левченко у соцмережах.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов відповів Ілону Маску наступним чином:

"З усією повагою, Ілоне, вирішувати Україні, і я цілком упевнений, що жодна з цих умов не є прийнятною для приблизно 90+% українців після всього, що було зроблено. Це тотальна війна, яка закінчиться тільки на полі бою", - написав Долгополов.

Ілон Маск: скандальні твіти про війну в Україні

Третього жовтня знаменитий винахідник Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН; відмова від окупованого Криму на користь Росії; забезпечення водопостачання Криму; нейтральний статус для України.

Маск назвав входження Криму до складу України "помилкою Хрущова".

На твіт Маска відповіли не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа.