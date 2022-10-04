Колишній український баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко відреагував на роздуми Ілона Маска про ймовірні сценарії завершення війни України з РФ.
"Будь ласка, скажіть Ілону, що настав час провести референдум щодо повернення Каліфорнії Мексиці. Це допоможе зменшити потік мігрантів", - написав Медведенко у Facebook.
Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський також прокоментував висловлювання Маска:
"Ми, українці, готові ризикнути проти цього зла. Єдине питання, ви з Україною чи з Росією?", - написав Стаховський у Twitter.
Колишній півзахисник збірної України з футболу Євген Левченко теж не оминув увагою скандал:
"Маски зняті, Ілоне Маск. На жаль, іноді розумні люди несуть повну ахінею", - написав Левченко у соцмережах.
Колишній український тенісист Олександр Долгополов відповів Ілону Маску наступним чином:
"З усією повагою, Ілоне, вирішувати Україні, і я цілком упевнений, що жодна з цих умов не є прийнятною для приблизно 90+% українців після всього, що було зроблено. Це тотальна війна, яка закінчиться тільки на полі бою", - написав Долгополов.
Ілон Маск: скандальні твіти про війну в Україні
Третього жовтня знаменитий винахідник Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.
На думку Маска, військову агресію Росії зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН; відмова від окупованого Криму на користь Росії; забезпечення водопостачання Криму; нейтральний статус для України.
Маск назвав входження Криму до складу України "помилкою Хрущова".
На твіт Маска відповіли не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа.