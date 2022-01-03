Віктор Санєєв був легендою легкої атлетики.

Пішов з життя славетний легкоатлет Віктор Санєєв. Його серце перестало битися у Сіднеї у віці 76 років.

Про це повідомляє Всеросійська федерація легкої атлетики.

Причиною смерті став обширний інфаркт.

Санєєв - єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон у потрійному стрибку. Він вигравав золото на Олімпійських іграх 1968, 1972 та 1976 років, а на Олімпіаді 1980 року в Москві здобув срібну медаль.

Санєєв тричі оновлював світовий рекорд у потрійному стрибку - 17,23 м, 17,39 м та 17,44 м.

Віктор з'явився на світ у 1945 році в грузинському місті Сухумі й представляв олімпійську збірну СРСР. Після розпаду Союзу Санєєв емігрував разом з дружиною та сином до Австралії. Там він працював кур'єром і розвозив піцу, а потім влаштувався учителем фізкультури до школи. Віктор продав свої олімпійські медалі.

Згодом йому вдалося отримати роботу тренера зі стрибків в Інституті спорту штату Новий Південний Уельс. Санєєв мешкав з родиною у Сіднеї.

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