У віці 66 років перестало битися серце Юрія Сєдих.

На 67-му році пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен з метання молота Юрій Сєдих.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка у своєму Twitter.

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий", - надрукував Бубка.

Юрій Сєдих народився у Ростовській області, з 1972 року жив та тренувався у Києві. На початку 1990-х перебрався до Парижу, де працював дитячим тренером.

Сєдих - переможець Олімпійських ігор 1976 і 1980 років, також в його активі срібна нагорода Ігор-1988. Крім цього, у нього одна золота і одна срібна медалі чемпіонатів світу. Він також є триразовим чемпіоном Європи. У 1986 році Сєдих встановив світовий рекорд у метанні молота - 86,74 м, який досі не побили.

Автор: Артем Будрін