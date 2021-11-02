Віктор Путятін / фото Facebook

На 81-му році пішов з життя колишній фехтувальник з Харкова Віктор Путятін.

Цю прикру новину повідомила в Facebook "Соціальна комісія Асоціації ветеранів України".

Путятін страждав на різні хвороби, зокрема йому робили операції на суглобах, адже він не міг ходити. Операції покращували стан і продовжували життєдіяльність Віктора.

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Віктор Путятін: чим він відомий

  • Путятін був дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. У Мехіко-1968 та Мюнхені-1972 він був віце-чемпіоном у командній рапірі.
  • Український фехтувальник п'ять разів був чемпіоном світу.

  • Після закінчення кар'єри Путятін працював тренером в Італії.

Автор: Артем Будрін