У віці 80 років перестало битися серце Віктора Путятіна.

На 81-му році пішов з життя колишній фехтувальник з Харкова Віктор Путятін.

Цю прикру новину повідомила в Facebook "Соціальна комісія Асоціації ветеранів України".

Путятін страждав на різні хвороби, зокрема йому робили операції на суглобах, адже він не міг ходити. Операції покращували стан і продовжували життєдіяльність Віктора.

Віктор Путятін: чим він відомий

Путятін був дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. У Мехіко-1968 та Мюнхені-1972 він був віце-чемпіоном у командній рапірі.

Український фехтувальник п'ять разів був чемпіоном світу.

Після закінчення кар'єри Путятін працював тренером в Італії.

Автор: Артем Будрін