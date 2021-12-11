У віці 83 років пішов з життя Мануель Сантана, котрий свого часу був першою ракеткою світу.

Славетний у минулому іспанський тенісист Мануель Сантана помер на 84-му році життя.

Він чотири рази завойовував турніри серії "Великого шолому": Мануель перемагав двічі на Ролан Гаррос (1961, 1964) і по одному разу на US Open (1965) та Вімблдоні (1966).

Іспанець був олімпійським чемпіоном в Мехіко-1968. В 1984 році Сантану ввели до Міжнародного залу тенісної слави.

Мануель посприяв тому, щоб Мадрид став місцем проведення престижного турніру у тенісному календарі - Madrid Open.

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Автор: Артем Будрін