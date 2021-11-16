"Донбас" і ще кілька команд планують покинути Українську хокейну лігу.

Шість українських клубів прийняли рішення заснувати хокейну Суперлігу.

Засновниками турніру стали восьмиразовий чемпіон України, володар європейського Континентального кубка (2012-2013) "Донбас" (Донецьк), дворазовий срібний призер чемпіонатів України "Білий Барс" (Біла Церква), бронзовий призер ЧУ 2017-2018 МКХ "Динамо" (Харків), а також ХК "Краматорськ" (Краматорськ), ХК "Маріуполь" (Маріуполь) і МХК "Молода Гвардія" (Дружківка).

Як стало відомо УНІАН, найближчим часом "Донбас", "Краматорськ", "Маріуполь" і "Білий Барс" планують вийти зі складу учасників Української хокейної Суперліги, в якій виступають на цю мить і провели в цьому сезоні від 16 до 18 матчів.

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Дане рішення було прийнято клубами з метою не грати в чемпіонаті під егідою Федерації хокею України.

"Молода гвардія" і "Динамо" не є учасниками УХЛ в цьому сезоні.

Регламент і календар Суперліги будуть представлені найближчим часом. Старт турніру намічений орієнтовно на грудень, але точна дата буде відома пізніше.

Нагадаємо, раніше президент "Донбасу" Борис Колесніков заявив, що керівництво донецького та інших клубів не вважають ФХУ "законною організацією", назвавши ФХУ "зграєю шахраїв". Днями "Донбас" відкликав своїх гравців з розташування збірної України перед міжнародним турніром. Також збірну покинув один гравець "Краматорська". У відповідь ФХУ відсторонила сімох хокеїстів від участі в змаганнях.

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Автор: Антон Дудар