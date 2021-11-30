Жан Беленюк висловився щодо проблем расизму в Україні.

Народний депутат Жан Беленюк, який став олімпійським чемпіоном в Токіо-2020 з греко-римської боротьби, розповів про расизм в Україні.

Цитує спортсмена Ютуб-канал "Острів".

"Зараз ситуація в Україні з расизмом покращується, але не без проблем - є агресивно налаштовані люди зі своєю точкою зору. Я ніколи не ходив на сектор на стадіоні - років 8 назад була історія, коли почали темношкірих прямо на стадіоні бити чи то фанати, чи то хто. Я тоді подивився і подумав: "Мені туди точно не можна", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, що в серпні цього року Беленюка в центрі Києва образили хулігани на расистському підгрунті. Потім борець забрав заяву з поліції.

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Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є чемпіоном Олімпіади-2020, срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови комітету з питань молоді та спорту.

Автор: Артем Будрін