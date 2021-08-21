Віталій Ступак переплив протоку Ла-Манш за 14,5 години.

Українець Віталій Ступак переплив протоку Ла-Манш. 44-річний житель Львова підкорив одну з найскладніших дистанцій за 14,5 години.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Львова.

Спортсмен-любитель подолав не менше 35 миль, що становить близько 56 кілометрів, відкритої води. Заплив Ступака відбувся 20 серпня і тривав з 8:30 до 23:04.

Таким чином, спортсмен-аматор став одним з небагатьох українців, які змогли подолати дистанцію. Свою перемогу він присвятив 30-ю Незалежності України.

Читайте також"Пузце" на Олімпіаді в Токіо: плавець став зіркою мережі через свою фігуруПереплисти Ла-Манш- одна з найскладніших завдань для плавців. Ділянка протоки між Англією та Францією найвужча, але має сильну течію.

За даними міськради, Ступак повернеться з Лондона до Львова 22 серпня.

Довідка УНІАН. Віталій Ступак-спортсмен-аматор, триатлоніст, фінішер Ironman, дворазовий підкорювач 27-кілометрового марафонського запливу на острові Орта в Італії, а також срібний чемпіон запливу в Каламаті, Греція (30 км). До перемоги над Ла-Маншем він йшов більше трьох років.

Автор: Анастасія Горбачова