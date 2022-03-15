Гаель Монфіс назвав Україну "другою сім'єю".

Французький тенісист Гаель Монфіс (№28 AТР), котрий одружений з українкою Еліною Світоліною (№18 WTA), сенсаційно переміг першу ракетку світу - росіянина Данила Медвєдєва.

Монфіс здійснив приголомшливий камбек - 6:4, 3:6, 1:6.

Після гри Гаель в інтерв'ю порталу Yahoo Sport Australia розповів, як його дружина страждає через війну в Україні.

"Моя друга сім'я, нумо говорити так, воює. Нелегко протягом двох тижнів бачити, як моя дружина плаче щоночі. Звичайно, я був і залишаюся поряд з нею кожен день. З нею та з її родиною. Досить багато родичів все ще в Україні. Складно це описати, тому що я залучений до цього. Це просто якесь божевілля, коли ви думаєте про це", – сказав Монфіс.

В 1/8 фіналу турніру Індіан-Веллс (США) Монфіс зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса (№19 AТР).

Зазначимо, що Данило Медвєдєв після вторгнення Росії в Україну прибрав прапор РФ зі свого профілю в Instagram. Вочевидь, йому соромно казати звідки він родом.

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