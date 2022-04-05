Польща рішуче ініціює санкції для країни-агресора.

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук на засіданні ради з питань освіти, молоді, культури та спорту закликав виключити Російську Федерацію з усіх міжнародних спортивних федерацій.

Його слова наводить Polskie Radio24.

"Кілька тижнів тому ми мали спільну нараду 37 міністрів спорту майже всіх європейських країн, яка мала на меті максимально обмежити можливість участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Сьогодні я вважаю, що нам потрібно йти далі.

Ми виступаємо за виключення росіян, до завершення мирного процесу, а отже, і компенсації для України, з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом.

Не секрет, що Російська Федерація в останні роки проводить дуже агресивну дипломатичну політику, яка, по суті, полягає в купівлі місць у радах ключових спортивних федерацій. За їх кандидатом завжди йшов один із потужних спонсорів з російським капіталом. Тому виключення російського капіталу зі світового спорту має відбутися зараз.

Після того, що сталося в Бучі, голос Польщі має бути зрозумілий кожному в Європі. У світовому спорті немає місця для злочинців", – заявив Бортнічук.

Вас також можуть зацікавити новини: