Жан Беленюк та Парвіз Насібов проведуть фінальні сутички за золото, а Ірина Коляденко побореться за бронзу.

4 серпня на Олімпіаді в Токіо буде розіграно 17 комплектів медалей в одинадцяти видах спорту.

У греко-римській боротьбі 4 серпня свої "золоті фінали" проведуть Жан Беленюк і Парвіз Насібов, а у вільній боротьбі сутичку за бронзову нагороду належить пройти Ірині Коляденко.

Марта Федіна та Анастасія Савчук продовжать виступ у дуеті в артистичному плаванні - їм належить здійснити фінальний виступ. А в плаванні на відкритій воді на 10 кілометрів Україну представлятиме Христина Панчішко.

Легкоатлетки Ірина Рижикова й Вікторія Ткачук будуть брати участь у фіналі в бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. А Михайло Кохан виступить у фіналі дисципліни метання молоту.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 4 серпня

0:30 - 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км (Христина Панчішко).

3:00 - Легка атлетика. Жінки - 400 м/б (Ірина Рижикова й Вікторія Ткачук).

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк.

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг.

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 - чоловіки й жінки.

9:30 - 13:00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування.

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба у вільному стилі - 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба - 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк та Парвіз Насібов).

12:30 - Легка атлетика. Чоловіки - 200 м, 800 м, молот (Михайло Кохан). Жінки - 3000 м/б.

13:00 - 15:40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання.

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук).

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - понад 109 кг.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже шість бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна та Алла Черкасова (у вільній боротьбі).

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін