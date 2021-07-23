24 липня в Токіо будуть розіграні перші медалі, а головні надії України пов'язані з Дар'єю Білодід.

24 липня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 11 комплектів медалей.

У перший змагальний день шість українських спортсменів боротимуться за медалі. Це Дар'я Білодід та Артем Лесюк (у дзюдо), Павло Коростильов та Олег Омельчук (у стрільбі), Олена Кривицька (у фехтуванні) та Анатолій Будяк (у велоспорті).

Також на Олімпіаді стартують тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна, спортивні гімнасти Ігор Радівілов, Ілля Ковтун, Євген Юденков і Петро Пахнюк, боксер Микола Буценко, представники настільного тенісу Коу Лей та Анна Гапонова, Станіслав Ковальов (академічне веслування) та Інна Логутенкова (кінний спорт).

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший".

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Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом, частина змагань почнеться в нічний час для України.

Розклад трансляцій фіналів 24 липня

2:30 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки, гвинтівка, 10 м.

5:00 - 12:15. Велоспорт, шосе. Чоловіки (Анатолій Будяк).

7:50 - 10:00. Важка атлетика. Жінки - 49 кг.

8:15 - 11:25. Стрільба з лука. Змішані команди.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки - 48 кг (Дар'я Білодід).

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. жіноча шпага, інд. (Олена Кривицька).

13:00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 58 кг. Жінки - 49 кг.

Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне

Автор: Антон Дудар