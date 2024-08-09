Президент НОК упродовж усіх Ігор публікував пости у соцмережі з вітальними словами на адресу українських медалістів.

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт привітав українського борця Парвіза Насібова зі сріблом Олімпіади-2024 у Парижі, втім, "забув" привітати з бронзою Жана Беленюка. Про це повідомляє Трибуна.

"Гутцайт не привітав українця Жана Беленюка, який здобув бронзу. Нагадаємо, що Беленюк висувався на вибори президента НОК та програв їх Гутцайту", - пише видання.

До цього Гутцайт упродовж всієї Олімпіади публікував пости у Facebook із вітальними словами на адресу українських медалістів.

Відео дня

Олімпіада-2024 - виступ українських борців

Напередодні Жан Беленюк виборов для України "бронзу" Олімпіади-2024. У поєдинку за третє місце у змаганнях із греко-римської боротьби українець здолав поляка Аркадіуша Кулініча з рахунком 3:1.

Цей поєдинок став для 33-річного Беленюка останнім у кар'єрі. При цьому, здобувши "бронзу" Олімпіади-2024, українець став володарем усього комплекту нагород ОІ, додавши його до "срібла" Ігор у Ріо-де-Жанейро-2016 та "золота" у Токіо-2020.

Перед поєдинком Беленюка Парвіз Насібов завоював для України третє "срібло" на ОІ-2024. У фінальному матчі український борець поступився іранцю Саїду Есмаїлю Лейвесі з рахунком 5:6.

Вас також можуть зацікавити новини: