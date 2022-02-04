4 лютого Україна розпочала виступи у кваліфікації командного турніру з фігурного катання.
10 країн змагались у трьох дисциплінах командного турніру - чоловіки, танці на льоду та спортивна пара. У танцях честь нашої країни захищав тандем Максима Нікітіна й Олександри Назарової. Вони набрали 64.08 бали і посіли дев'яту позицію. Гірше виступила лише німецька пара.
Брала участь у кваліфікації також українська спортивна пара - Артем Даренський та Софія Голіченко. Вони теж фінішували на 9-му місці з 53,65 бала.
Україна достроково втратила шанси на вихід у фінал командного турніру з фігурного катання. Іван Шмуратко через коронавірус не виступив у чоловічій дисципліні.
У турнірній таблиці командного турніру з фігурного катання Україна має дев'яту позицію і має 4 залікові пункти.
Інші українці чекають своїх виступів на Олімпіаді-2022.
Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого о 14:00.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.