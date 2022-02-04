Українські фігуристи розпочали виступи у кваліфікації командного турніру.

4 лютого Україна розпочала виступи у кваліфікації командного турніру з фігурного катання.

10 країн змагались у трьох дисциплінах командного турніру - чоловіки, танці на льоду та спортивна пара. У танцях честь нашої країни захищав тандем Максима Нікітіна й Олександри Назарової. Вони набрали 64.08 бали і посіли дев'яту позицію. Гірше виступила лише німецька пара.

Брала участь у кваліфікації також українська спортивна пара - Артем Даренський та Софія Голіченко. Вони теж фінішували на 9-му місці з 53,65 бала.

Україна достроково втратила шанси на вихід у фінал командного турніру з фігурного катання. Іван Шмуратко через коронавірус не виступив у чоловічій дисципліні.

У турнірній таблиці командного турніру з фігурного катання Україна має дев'яту позицію і має 4 залікові пункти.

Інші українці чекають своїх виступів на Олімпіаді-2022.

Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого о 14:00.

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