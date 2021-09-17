Олімпіада-2022: організатори назвали девіз зимових змагань

Гасло закликає до миру та єдності.

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор в Пекіні представив офіційний девіз змагань. Про це повідомляє Xinhua. Девіз Олімпіади-2022 звучить наступним чином: "Разом заради спільного майбутнього" ("Together For A Shared Future" в англійській версії). "Девіз пропагує універсальну мету єдності, миру, прогресу та відкритості. Це китайська інтерпретація нещодавно переглянутого олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше - разом", - повідомили в оргкомітеті Ігор. "Девіз відображає здатність Ігор долати глобальні виклики, демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності олімпійського руху. Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ситуації з пандемією COVID-19", - додали організатори. Читайте також"Літаючий": у Пекіні представили факел Олімпіади-2022 (фото, відео) Олімпіада-2022: що потрібно знати Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

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Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї. Автор: Артем Будрін

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