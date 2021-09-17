Пекін прийме зимову Олімпіаду у 2022 році / фото REUTERS

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор в Пекіні представив офіційний девіз змагань.

Про це повідомляє Xinhua.

Девіз Олімпіади-2022 звучить наступним чином: 

"Разом заради спільного майбутнього" ("Together For A Shared Future" в англійській версії).

"Девіз пропагує універсальну мету єдності, миру, прогресу та відкритості. Це китайська інтерпретація нещодавно переглянутого олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше - разом", - повідомили в оргкомітеті Ігор.

"Девіз відображає здатність Ігор долати глобальні виклики, демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності олімпійського руху. Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ситуації з пандемією COVID-19", - додали організатори.

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Олімпіада-2022: що потрібно знати

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.
  • Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.
  • Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
  • Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Автор: Артем Будрін