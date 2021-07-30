Австралійка Джессіка Фокс дотепно розв'язала проблему заради того, щоб завоювати ще одну медаль на Іграх в Токіо.
У семиразової чемпіонки світу з веслувального слалому зламалося каное. 27-річна титулована спортсменка взяла до рук презерватив і одягнула його на свій інвентар.
Після цього Джессіка виборола бронзову медаль в змаганнях байдарок-одиночок.
"Б'юся об заклад, що ви ніколи не думали, що презервативи можна використовувати для ремонту байдарок", - написала Фокс у себе в Instagram.
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Джессіка є чотириразовою медалісткою Олімпійських ігор. У Токіо-2020 вона також виграла золоту нагороду в змаганні каное-одиночок.