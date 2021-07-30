Спортсменка з Австралії поремонтувала свій інвентар оригінальним способом.

Австралійка Джессіка Фокс дотепно розв'язала проблему заради того, щоб завоювати ще одну медаль на Іграх в Токіо.

У семиразової чемпіонки світу з веслувального слалому зламалося каное. 27-річна титулована спортсменка взяла до рук презерватив і одягнула його на свій інвентар.

Після цього Джессіка виборола бронзову медаль в змаганнях байдарок-одиночок.

"Б'юся об заклад, що ви ніколи не думали, що презервативи можна використовувати для ремонту байдарок", - написала Фокс у себе в Instagram.

Для перегляду відеоролику гортайте стрілочку вправо.

Джессіка є чотириразовою медалісткою Олімпійських ігор. У Токіо-2020 вона також виграла золоту нагороду в змаганні каное-одиночок.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін