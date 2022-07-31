Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов показав, як проходить військовий вишкіл.
33-річний спортсмен виставив відео у соцмережах та оприлюднив відповідний текст.
"Хочеш миру – готуйся до війни. Тренувань ніколи недостатньо, але ми маємо готуватися, поки нам дають такий шанс наші Героїчні Військові, хто знає що там у путлера у планах. Знаю одне, кидати гранати далеко і точно мені тренувати не треба завдяки тенісу. А інше підтягнемо. Слава Україні", - написав Сашко біля відео.
Раніше Долгополов розповідав, як він вміє влучно стріляти після занять з турецьким офіцером.
Також він разом з Сергієм Стаховським возив на передову допомогу захисникам України.
Колишній лідер українського тенісу Олександр Долгополов показав, як проходить військову підготовку