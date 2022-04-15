Постійні обстріли мирного Харкова перетворили це місто на справжні руїни.

Знаменитий український гімнаст Олег Верняєв, який став на захист своєї країни, поділився фотографіями з Харкова, де велика кількість будівель була зруйнована в результаті обстрілів російськими військами.

Олімпійський чемпіон показав у себе в Instagram, наскільки серйозний удар було завдано спортивній інфраструктурі міста.

Зали для фехтування і боксу практично повністю зруйновані окупантами. Тепер від них залишилися тільки руїни.

Верняєв розповів, що в залі для занять боксом ховалися від обстрілів мирні жителі Харкова. На щастя, вони встигли покинути будівлю і врятуватися до того, як туди потрапив ворожий снаряд.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Олег Верняєв: кар'єра зіркового спортивного гімнаста

Верняєв є уродженцем Донецька. У 2012 році Олег став срібним призером чемпіонату Європи. Після цього він 6 разів виграв континентальну першість.

Верняєв був одного разу чемпіоном світу в 2014 році.

Верняєв був олімпійським чемпіоном у Ріо-2016 у спортивній гімнастиці (вправи на брусах). Ігри в Токіо-2020 Олег пропустив через виявлений у нього допінг.

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