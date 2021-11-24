ФХУ дискваліфікувала ці клуби за порушення регламенту.

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України ухвалив рішення про зняття "Донбасу" і "Краматорська" з розіграшу чемпіонату України.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті ФХУ.

Організація запровадила санкції, тому що дані клуби тричі випускали на лід хокеїстів, яких дискваліфікувала Федерація. Нагадаємо, що "Донбас" і "Краматорськ" відкликали своїх гравців зі збірної України.

Після цього ФХУ заявила, що хокеїсти не мають права виходити на лід в усіх офіційних змаганнях під її егідою до тих пір, поки розглядатиметься відкрите провадження у справі зриву підготовки національних збірних до чемпіонатів світу-2022 в дивізіоні 1В.

Читайте такожЗалишать УХЛ: шість клубів створили хокейну Суперлігу

Скандал у збірній України перед турніром

Спочатку до складу збірної України на турнір увійшли 22 хокеїсти. Однак ХК "Донбас" відкликав з команди сімох гравців.

Свій вчинок президент "Донбасу" Борис Колесніков пояснив так: "Керівництво "Донбасу" та інших клубів не вважають Федерацію хокею України якоюсь законною організацією, і вони мають право це робити. Це зграя шахраїв. Ми не будемо взаємодіяти з приватними лавочками".

Замість сімох гравців "Донбасу" були викликані гравці з російськими паспортами, які планують прийняти українське громадянство. Це захисники Єгор Мажуга, Михайло Рибалко та Андрій Алексєєв, нападники Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Олександр Павленко та Андрій Смирнов.

Стало відомо, що "Донбас" розірвав угоду з найкращим бомбардиром плей-оф УХЛ 2020/21 Віталієм Лялькою, який відмовився повертатися зі збірної.

Автор: Артем Будрін