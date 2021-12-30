Коронавірус змусив організаторів припинити змагання.

Молодіжний чемпіонат світу, який проходив у Канаді, скасували через масові спалахи COVID-19.

Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею.

Одразу три збірні стали жертвами масового зараження коронавірусною інфекцією - це команди США, Чехії та Росії. Їм навіть присудили технічні поразки через те, що вони не з'явилися на матч 3-го туру групового етапу.

"Ми скасували турнір, але з січня почнемо працювати над організацією нового. Ми все ще хочемо провести ЧС-2022 і не здаємось. Можливо, турнір буде у червні, влітку. Уже проведені поєдинки будуть переграні. Непросто зупинити такі змагання з урахуванням телебачення, всіх вкладених грошей. Ми маємо дати їм шанс", - сказав президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф.

Нагадаємо, що минулий молодіжний чемпіонат світу виграли США.

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