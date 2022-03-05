В Пекіні розпочалася зимова Паралімпіада-2022.

Українці вибороли сім медалей у перший змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні.

В дисципліні парабіатлон наші виграли всі сім нагород. У скарбничці України три золота, три срібла та одна бронза.

Золото: Григорій Вовчинський (спринт, стоячи, чоловіки), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору, жінки), Віталій Лук'яненко (спринт, порушення зору, чоловіки)

Срібло: Тарас Радь (спринт, сидячи, чоловіки), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи, жінки), Олександр Казік (спринт, порушення зору, чоловіки)

Бронза: Дмитро Суярко (спринт, порушення зору, чоловіки)

Україна йде на першому місці у медальному заліку:

1. Україна – три золотих, три срібних, одна бронзова

2. Китай – 2, 3, 3

3. Канада – 1, 1, 1

Додамо, що Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських іграх у Пекіні через вторгнення до України.