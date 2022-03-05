Українці вибороли сім медалей у перший змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні.
В дисципліні парабіатлон наші виграли всі сім нагород. У скарбничці України три золота, три срібла та одна бронза.
Золото: Григорій Вовчинський (спринт, стоячи, чоловіки), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору, жінки), Віталій Лук'яненко (спринт, порушення зору, чоловіки)
Срібло: Тарас Радь (спринт, сидячи, чоловіки), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи, жінки), Олександр Казік (спринт, порушення зору, чоловіки)
Бронза: Дмитро Суярко (спринт, порушення зору, чоловіки)
Україна йде на першому місці у медальному заліку:
1. Україна – три золотих, три срібних, одна бронзова
2. Китай – 2, 3, 3
3. Канада – 1, 1, 1
Додамо, що Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських іграх у Пекіні через вторгнення до України.