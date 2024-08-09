За словами українського борця, йому "байдуже, хто там і кого привітав".

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 у Парижі Жан Беленюк не розглядає як трагедію відсутність поздоровлення зі здобутою медаллю з боку президента Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадима Гутцайта. Про це він розповів в інтерв'ю Sport-express.ua.

При цьому Беленюк не став відповідати на питання, чи можна пов’язувати такий крок з тим фактом, що він висував свою кандидатуру на посаду глави НОК і зрештою програв Гутцайту.

"Мені немає чого відповісти на це питання. Мені байдуже, хто там і кого привітав. Це його рішення, його соціальні мережі. Не знаю, з чим це пов’язано, але для мене це не є якоюсь трагедією", - сказав Беленюк. Відео дня

Бронзова медаль Жана Беленюка на ОІ-2024

У четвер, 8 серпня, Жан Беленюк виборов для України "бронзу" Олімпіади-2024. У поєдинку за третє місце у змаганнях із греко-римської боротьби українець переміг поляка Аркадіуша Кулініча з рахунком 3:1.

Цей поєдинок став для 33-річного Беленюка останнім у кар'єрі. Здобувши "бронзу", українець став володарем усього комплекту нагород Олімпійських ігор, додавши її до "срібла" Ігор у Ріо-де-Жанейро-2016 та "золота" у Токіо-2020.

Також УНІАН повідомляв, що президент НОК Вадим Гутцайт не поздоровив Беленюка з олімпійською бронзою. До цього упродовж усіх Ігор він публікував пости у соцмережі з вітальними словами на адресу українських медалістів.

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